Calcio: Canelli avanza in Coppa Eccellenza

Canelli 2 – Asti 0

Alessandria. Il Canelli fa sua la gara di ritorno del derby con l’Asti imponendosi per 2-0 e centrando la qualificazione, nella gara di Coppa che è stata giocata al “CentoGrigio” di Alessandria nella serata di giovedì 12 settembre.

Raimondi lascia a riposo precauzionale, non portandolo nemmeno in panchina, Alfiero, sofferente per una botta al costato rimediata nella prima gara di campionato, e porta in panchina Bosco schierando in avanti Cornero punta centrale e ai lati Celeste e il giovane Negro; sul fronte astigiano trova ancora posto solo in panchina Picone, con linea avanzata affidata a Lewandoski, Amoruso e Masoello.

Gara dai ritmi non eccelsi e vantaggio da parte del Canelli al 39° del primo tempo quando il cross calibrato di Acosta trova il colpo di testa di Cornero che batte Fontana indirizzando la sfera nell’angolino apposto: 1-0.

Il Canelli controlla la reazione degli astigiani, in difesa non concede nulla e per la prima volta in stagione, amichevoli comprese, non prende gol; sono anzi gli spumantieri e raddoppiare al 66° quando il cross dalla destra di Celeste pesca Cornero, lesto e scaltro di testa ad anticipare sia il suo controllore Todaro che il portiere Fontana e infilare in porta il 2-0 finale.