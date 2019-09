Vescovi del Piemonte ad Oropa

Martedì 17 settembre al Santuario di Oropa si è aperta la sessione autunnale dei Vescovi del Piemonte.

Al pomeriggio hanno voluto avere la presenza di tutti i direttori dei 19 periodici diocesani, quasi tutti settimanali ma anche un bisettimanale, un mensile e un’agenzia. L’assemblea è stata aperta da Mons. Gianni Sacchi, Vescovo di Casale, nella sua qualità di delegato per le Comunicazioni Sociali dei Vescovi Piemontesi. Chiara Genisio, delegata interregionale di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, nonché Vice Presidente vicaria della FISC (Federazione Italiana Settimanali Cattolici) ha svolto una documentatissima relazione sulla diffusione dei settimanali diocesani, del rapporto tra edizioni su carta e digitali, sui siti dei giornali e sulla presenza su Facebook.

Ha poi evidenziato che l’evoluzione tecnologica ci trova in piena attività per entrare nei vari settori della comunicazione, e che la Legge dell’Editoria dà buone prospettive di sostegno alle nostre testate locali per il pluralismo della libertà di informazione. Ha pure documentato l’alta professionalità dei nostri giornalisti, la vastissima rete di collaboratori in gran parte volontari, che in Piemonte sono almeno duemila. Inoltre la nostra regione ha certamente i settimanali cattolici meglio prodotti, per qualità e quantità di tutta l’Italia.

L’articolo completo di don Paolo Busto è stato pubblicato sull’edizione de L’Ancora n.34/2019