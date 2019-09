Bergolo, otto giorni di fine state in Valle Bormida

Bergolo. Da sabato 21 a domenica 29 settembre, i Comuni di Bergolo, Levice, e Monesiglio, in Valle Bormida, una delle aree fragili della Regione Piemonte, ospiteranno appuntamenti culturali e attività orientate alla valorizzazione e riutilizzo di alcuni spazi iconici, con architetti e artisti, e il coinvolgimento della popolazione e di esperti. Questo fazzoletto di terra sospeso tra mare e colline, la cultura è stata adottata come veicolo di sviluppo da Comuni che contano meno abitanti di un condominio cittadino.

Gli eventi di testa (21 settembre, percorso tra arte e sacralità dei luoghi) e di coda (29 settembre, Happy Days) della manifestazione sono a cura del Comitato Matrice, promotore del progetto di valorizzazione “Valle Bormida. Un’attività di pensiero”, che condivide l’organizzazione del confronto multidisciplinare tra esperti dal titolo “Riabitare l’Italia. Tra residenze di artista, cultura del progetto e percorsi di costruzione” di venerdì 27 settembre con a.titolo, collettivo di curatrici d’arte, che porta a Levice un team internazionale di progettazione partecipata impegnato in un workshop dal 22 al 28 settembre, segnando l’avvio della trasformazione dell’ex discoteca Baia Blanca in uno spazio multifunzionale a servizio della collettività.

“Intervenire in un contesto come quello della Baia Blanca comporta una sfida complessa: trasformare un problema in un’opportunità, uno spazio privato in uno spazio pubblico, e uno spazio pubblico in un bene comune” dichiarano Luisa Perlo (a.titolo) e Otto Bugnano (Comitato Matrice).

“Per testare le nuove attitudini della Baia Blanca e le ipotesi di trasformazione creativa low-budget” – aggiunge Luisa Perlo – “abbiamo invitato il collettivo di architetti Orizzontale, con cui collaboriamo dal 2015, a sperimentare in questo contesto il progetto pilota Ricettario, coinvolgendo attivamente la popolazione e innescando confronti con esperti anche internazionali”.

“La Baia Blanca è un raro esempio in Italia di discoteca all’aperto di proprietà comunale che un tempo attirava migliaia di persone nei fine settimana estivi” – precisa Otto Bugnano – “Per l’amministrazione e i residenti di Levice l’auspicio è che la Baia Blanca possa trasformarsi in un nuovo punto di riferimento per il territorio in grado di rispondere in modo innovativo alle sue mutate esigenze e continuando a puntare sulla cultura come volano per la rigenerazione della Valle Bormida”.

La manifestazione prenderà quindi avvio sabato 21 settembre (9.30-21.30) con “Percorsi dell’arte, spirito dei luoghi” una doppia personale degli artisti Dario Neira ed Enrico Tealdi, a cura del Comitato Matrice, inserita nel progetto della “Valle Bormida si espone”, – la cui narrazione è seguita da Marina Paglieri – che, attraverso mostre d’arte contemporanea, interpreta lo spirito di luoghi inaspettati, non sempre accessibili e poco conosciuti agli stessi abitanti della Valle Bormida, ma che valgono un viaggio.

Ogni tappa del percorso inaugura l’installazione artistica che ospita ed è stazione di scoperta di luoghi della ritualità religiosa rupestre usando registri diversi per coinvolgere il pubblico, a partire dalle 9.30 del mattino con il richiamo di un ensemble di archi e fiati dal bosco adiacente alla cappella di San Sebastiano a Bergolo, per chiudere alle 21.30, sulle note del concerto “Musica dell’anima” alla Pieve di Santa Maria dell’Acqua dolce a Monesiglio. Le opere saranno visitabili solo nei fine settimana fino a domenica 6 ottobre.

Le tappe del percorso: ore 9.30 Bergolo, quartetto di archi nel bosco adiacente alla Pieve di San Sebastiano; ore 10.30 Bergolo, Pieve di S. Sebastiano, Claustrum #2 di Dario Neira, Installazione sonora a 8 canali; ore 11.30 Levice, cappella S. Maria, seconda installazione con albero di Dario Neira; ore 12,30 Levice, Cappella di S. Anna, Water/Light di Dario Neira, fotografie; ore 14.30 Levice, Cappella di San Rocco, Una goccia di splendore di Enrico Tealdi, 5000 elementi in argilla; dalle 16.30 alle 20 Levice, regione Santa Lucia 16, Pianpicollo Selvatico, Center for Research in the Arts and the Sciences, semi di suono per Pianpicollo selvatico di Attila Faravelli, evento finale Pianpicollo Research Residency 2019 e merenda sinoira; ore 20.30 Monesiglio, Cappella di Santa Maria dell’Acqua Dolce, Maggese di Enrico Tealdi, 5 tessuti, tecnica mista; ore 21.30 Monesiglio. concerto “Musica dell’anima” alla Pieve di Santa Maria dell’Acqua dolce.

Ulteriori dettagli su L’Ancora nº 35 in edicola giovedì 26 settembre.

G.S.