Gorzegno, una giornata dedicata alla pallapugno: “pantalera allo scalino”

Gorzegno. Domenica 22 settembre Gorzegno dedica una giornata alla pallapugno, nella variante “pantalera allo scalino” che in Alta Langa si gioca da tempo immemorabile.

Il campo da gioco prescelto, o meglio lo sferisterio, è via Roma: una strada stretta e in leggero pendio che proprio per questo rende ancor più impegnativo il gioco. Si comincia la mattina alle ore 11 con una partita goliardica tra i Sindaci dell’Unione Montana “Alta Langa” (38 Comuni), il che fa pensare a una serie di incontri avvincenti sotto molti punti di vista. Dopo il pranzo al Museo della Pietra, le partite riprendono con la parte più interessante: la finale del trofeo Hyundai Unicar, che dopo le gare eliminatorie tra 5 squadre vede disputare la finalissima.

Gli organizzatori fanno notare, che nelle squadre finaliste ci sono due ottantenni la cui forma fisica, astuzia e abilità non hanno nulla da invidiare ai giocatori più giovani; proprio i due nonni saranno gli assi nella manica delle squadre che si contenderanno la vittoria.

Sarà presente al torneo uno spettatore d’eccezione: Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte.