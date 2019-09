Si presenta il libro “Terrore e terrorismo” di Francesco Benigno

Acqui Terme. Venerdì 27 settembre a palazzo Robellini, l’Istituto alti studi sul terrorismo e l’eversione (Iaste), cura la presentazione del libro di Francesco Benigno “Terrore e terrorismo”, saggio storico sulla violenza politica. L’evento si terrà alle ore 18.

Per parlare di terrorismo Benigno sceglie di farne la storia, inserendo azioni e parole nel loro tempo: partendo da Robespierre e il giacobinismo, il libro passa per Babeuf, Buonarroti, Mazzini e Carlo Bianco di Saint-Jorioz, Blanqui, Pisacane, i populisti russi, l’indipendentismo irlandese, la “propaganda del fatto” degli anarchici, il rapporto tra terrorismo e bolscevichi, i riflessi nel mondo coloniale, le lotte per l’indipendenza dell’Algeria, gli anni di piombo in Europa e in America latina, gli attentati palestinesi, l’11 settembre, per arrivare agli anni recenti e alla proiezione tendenzialmente globale del terrorismo islamico.