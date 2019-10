Acqui Terme. La regione Piemonte ha definito i nuovi indirizzi e criteri per la riserva degli alloggi per l’accompagnamento e la custodia sociale, ma anche per la mediazione dei conflitti tra inquilini e la tutela delle persone non autosufficienti, così come fissato dalla l.r. n.21/2010.

I progetti presentati da enti locali e Agenzie territoriali potranno avere una durata massima di cinque anni eventualmente rinnovabili, essere autorizzati dalla Regione e riguardare azioni volte a:

– salvaguardare il patrimonio abitativo mediante l’attuazione di interventi di piccola manutenzione a favore dei caseggiati più degradati;

– utilizzare un alloggio per scala in edifici situati in aree ad alta concentrazione di edilizia sociale.

L’ente proprietario dovrà relazione annualmente alla Regione l’andamento del progetto.