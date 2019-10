Servizi per l’infanzia

Acqui Terme. La programmazione degli interventi per l’anno 2019 riguardanti l’applicazione in Piemonte del Piano nazionale per la promozione del sistema integrato di educazione e istruzione si rivolge ai seguenti servizi per i bambini da zero a due anni:

– sostegno ai costi di gestione dei servizi pubblici e privati convenzionati;

– riduzione delle tariffe;

– sostegno ai costi per favorire l’accesso dei bambini diversamente abili (anche per opere strutturali);

– sostegno ai costi per la gestione e il potenziamento dei servizi di sezione primavera, in modo da poter progressivamente superare gli anticipi all’iscrizione alla scuola dell’infanzia.

Potranno aderire i Comuni singoli o associati sede di almeno un’offerta educativa tra asili nido, micro nidi, sezioni primavera, centri di custodia oraria e nidi in famiglia che risponderanno all’avviso regionale di prossima pubblicazione.

Per la realizzazione di questi interventi la Regione ha già stanziato 3.520.000 euro ed è in attesa che lo Stato definisca l’ammontare della sua quota di cofinanziamento.