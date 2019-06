Asti, il presidente Paolo Lanfranco ha convocato il Consiglio provinciale per lunedì 17

Asti. Dopo la convocazione dell’Assemblea dei Sindaci riunitasi mercoledì 12 giugno alle ore 17.30 nel Salone Provinciale, Paolo Lanfranco, presidente della Provincia e sindaco di Valfenera, convoca il Consiglio Provinciale per lunedì 17 giugno alle ore 13.15 nella sala Giunta della Provincia. La seduta si svolgerà nella Sala Giunta del Palazzo della Provincia per trattare i seguenti argomenti iscritti all’Ordine del Giorno: 1, Comunicazioni; 2, Proposta di deliberazione ad oggetto: “Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA” per il periodo 2019 – 2021. Approvazione; 3, Proposta di deliberazione ad oggetto: “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2019, ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D. lsg. 267/2000”; 4, Proposta di deliberazione ad oggetto: “Istituzione Tavolo tecnico programmatico in materia di ambienti acquatici e della pesca”. 5, Proposta di deliberazione ad oggetto: “Programma di revisione delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue urbane (D.Lgs 152/06, L.R. 13/90)”.