“Si va verso una proposta unica condivisa. strada giusta per combattere criminalità organizzata in Liguria”

C’è soddisfazione per l’esito della Commissione I, dove lunedì 15 ottobre si discuteva la Proposta di legge del MoVimento 5 Stelle Liguria, a prima firma Alice Salvatore, per l’istituzione di una commissione regionale Antimafia.

Nel corso della seduta, è stato avviato un percorso proficuo che dovrà portare a una proposta unica condivisa, a partire dalle due Pdl attualmente sul tavolo (l’altra è targata Partito Democratico).

“La strada tracciata è quella giusta – sottolinea Salvatore – In questi mesi, grazie al forte pressing del MoVimento 5 Stelle, il tema della lotta alla criminalità organizzata è tornato prepotentemente al centro dell’agenda regionale. La stessa assessore Viale ha riconosciuto l’importanza di uno strumento, quello della commissione speciale, che dovrà diventare un punto di riferimento per la lotta ad ogni forma di mafia. Un cancro che purtroppo si è radicato nella nostra regione, infiltrando quasi ogni settore: pubblico o privato, lecito o illecito. Quello di oggi rappresenta un ulteriore, importante, passo per combattere concretamente, e con strumenti legislativi solidi, la mafia in Liguria.”

MoVimento 5 Stelle Liguria