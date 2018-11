Mombaruzzo, installate le colonnine per auto elettriche

Mombaruzzo. Il paese di Mombaruzzo verso una mobilità alternativa. In paese sono state installate le colonnine per ricaricare le auto elettriche: tre sono già installate, in piazza Matteotti, nel concentrico, in Corso Acqui in borgata Stazione e in Corso Alessandria in Borgata Bazzana.

L’installazione è stata eseguita dalla ditta Oddino Impianti srl di Mombaruzzo, alla quale Enel X ha affidato la realizzazione di tutta l’infrastruttura per Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria.

I costi vanno dal 0,45 a 0,50 euro/kilowatt: con circa 10 euro si riescono a fare 150-160km.