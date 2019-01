Confagricoltura lancia l’allarme per gli ungulati

Ancora una volta Confagricoltura lancia un allarme riguardante la proliferazione degli ungulati. Secondo il presidente di Confagricoltura Alessandria, Luca Brondelli,

“Nei prossimi anni il numero di cinghiali in Italia ed in Europa è destinato a crescere in maniera esponenziale”. Questo quanto emerge da un recente studio del gruppo del Enetwild Consortium, che gestisce per conto di EFSA un progetto per fornire dati comparabili a livello europeo al fine di analizzare il rischio di trasmissione di malattie dalla fauna selvatica al bestiame ed agli esseri umani.

Confagricoltura evidenzia che ad oggi l’Italia è priva una puntuale politica di prevenzione, come avviene invece negli altri Paesi della UE. Si pensi ad esempio alla Francia, che ha istituito zone di depopolamento di ben 140 chilometri quadrati. Una misura presa per arginare i recenti casi di peste suina in Belgio, ma che fanno parte di un piano generale di prevenzione che andrebbe approvato urgentemente anche in Italia. Sono poi in continuo aumento gli incidenti stradali legati alla presenza di animali selvatici. Le regioni più a rischio sono Emilia Romagna, Abruzzo, Lombardia, Toscana e Lazio, ma c’è grande preoccupazione anche in Piemonte.