Cbs Torino 2 – Acqui 0

Torino. In due anni, 5 confronti e 4 sconfitte: il Cbs Torino si conferma bestia nera per l’Acqui, che ancora una volta torna da Torino a mani vuote. Per i Bianchi, dopo Asti, è il secondo ko consecutivo, e le somiglianze fra le due battute d’arresto rendono necessaria una riflessione […]

Cronaca, pagelle e prossimo turno su L’Ancora n.4/2019 in edicola da gioedì 31 gennaio