Nel Beigua Geopark inizia il maggio dei Parchi

Rossiglione. Splendide giornate di sole, primi tepori che anticipano l’estate e la natura a poco a poco si risveglia: tanti teneri germogli spuntano a rinverdire i boschi, i colori sgargianti delle delicate corolle dipingono di bianco, giallo, viola e rosa i versanti e le praterie in quota. Inizia il maggio dei Parchi di Liguria, l’iniziativa promossa dalle aree protette regionali insieme a Regione Liguria per fare conoscere la ricchezza di biodiversità del nostro territorio, e festeggiare la Giornata Europea dei Parchi prevista per venerdì 24 maggio.

Fatevi conquistare dalla primavera del Beigua Geopark, venite a respirare il profumo dell’erba, cullati dal cinguettino degli uccellini e dallo stormire delle fronde, assecondando un ritmo più lento e piacevole: sono otto gli appuntamenti proposti dalle Guide e dagli esperti naturalisti del Parco per i prossimi weekend, un programma vario che darà a tutti l’opportunità di trovare l’iniziativa più adatta ai propri interessi e al proprio ritmo, che siate escursionisti appassionati o famiglie con bambini.

Le fioriture saranno le indiscusse protagoniste, con facili escursioni alla ricerca di Dafne, Viole di Bertoloni, Orchidee o con trekking foto-naturalistici più tecnici, per gli appassionati di fotografia; spazio poi al biowatching, l’osservazione guidata delle diverse specie animali che hanno scelto il Beigua come loro habitat, con una giornata dedicata al birdwatching per le migrazioni primaverili dei rapaci e un’uscita con l’erpetologo, per avvicinare anfibi e piccoli rettili che vivono nelle zone umide. Infine un programma speciale per i bambini: questo mese i Junior Geoparker del Beigua si improvviseranno piccoli botanici e si metteranno alla prova con una caccia al tesoro nel bosco alla ricerca dei messaggi segreti nascosti dalla natura.

E per i più romantici non può mancare un’escursione notturna sull’Alta Via sotto la luna piena, magari scegliendo poi di fermarsi a dormire in una delle strutture Ospitali per natura del Parco, per essere già pronti il giorno dopo ad immergersi nei profumi e nei colori delle fioriture.