“Ti regalo una ricetta”… tocca all’Italia

Acqui Terme. Venerdì 7 giugno, al Ricre, quarto appuntamento della rassegna “Ti regalo una ricetta: 7 cene per conoscersi”, promossa dalla cooperativa CrescereInsieme. In programma piatti provenienti da 10 regioni diverse. Fabio, cuoco della mensa di fraternità Caritas “mons. Galliano”, si cimenterà con un menù di tutto rispetto che presenterà 10 portate, una per regione, coinvolgendo Piemonte, Lombardia, trentino, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Campania, Basilicata, Puglia…fino alla Calabria. Con la promessa invitante di sperimentare e altre dieci il prossimo anno.

Ci sarà anche un momento culturale: alle 19.30 Vittorio Rapetti ci intratterrà con una interessante e piacevole riflessione dal titolo “Chi viene e chi va – per una storia delle migrazioni italiane”. La cena è a sostegno della mensa Caritas di fraternità “Mons. Galliano”.

Per prenotare: Fabio: 377 518 3090 Paola: 3511237173 e Federica: 3703334037