Spiagge Liguria: “Grazie al M5S, si va finalmente verso il divieto della plastica usa e getta”

Genova. Approvata la scorsa settimana la mozione proposta dal M5S Genova per impegnare le Giunta Bucci a emettere un’ordinanza affinché venga vietato l’utilizzo della plastica usa e getta sui litorali del Comune di Genova e quindi anche negli stabilimenti balneari.

“L’impegno preso dall’Assessore Campora prevede per ora la sperimentazione dell’ordinanza (ancora da emettere) sul Municipio di Levante, con la promessa di estenderla per la stagione 2020 su altre zone, dando così modo a tutti gli operatori del settore di prepararsi e attrezzarsi”, fa sapere il portavoce comunale Stefano Giordano, primo firmatario della mozione M5S a Palazzo Tursi.

Stesso impegno richiesto anche nella mattinata di ieri in Regione Liguria, dove il M5S ha presentato un’interrogazione per sapere se la Giunta Toti intende attivarsi al più presto per adottare gli appositi provvedimenti volti a stabilire il divieto di utilizzo di plastiche monouso sulle aree demaniali marittime.

“Non possiamo ignorare quanto sta accadendo: il WWF afferma che ‘il 95% dei rifiuti che soffocano i nostri mari è fatto di plastica. Ogni anno, decine di migliaia fra tartarughe, uccelli e cetacei muoiono per colpa di buste, cannucce, contenitori di cibo e bevande, piatti, reti da pesca, lenze, palloncini e un’infinità di altri rifiuti in plastica”, afferma il consigliere regionale Marco De Ferrari rivolgendosi all’assessore Giampedrone.

“La Giunta Toti e la Giunta Bucci – aggiunge la capogruppo regionale Alice Salvatore – si allineino dunque alle ultime direttive europee, che prevedono lo stop definitivo alla plastica monouso dal 2021, e alle innumerevoli azioni del Governo attraverso il Ministro dell’Ambiente M5S Sergio Costa. Azioni come il ‘plastic free challenge’ che sta liberando definitivamente dalla plastica monouso le istituzioni e molte realtà pubbliche e private, o come la recentissima legge “Salva Mare”, che delinea un percorso concreto e importantissimo per il recupero delle plastiche disperse in mare a tutela degli ecosistemi e degli animali che lo vivono”.

“Non c’è più tempo – affermano Giordano e De Ferrari – sono temi intrinsecamente collegati. Dobbiamo attivarci tutti, istituzioni e cittadini, per garantire a noi stessi, alle generazioni future e a tutti gli animali il diritto di vivere in un ambiente sano e plastic-free. Noi ci crediamo ed è il motivo per cui in Comune abbiamo presentato la mozione, approvata poi all’unanimità. Iniziamo dunque la sperimentazione sul Levante, ma dalla stagione 2020 l’ordinanza sia estesa su tutto il litorale ligure”, concludono i consiglieri.