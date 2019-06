Centro per l’impiego di Carcare

Indirizzo: Via Nazionale, 50; Cap: 17043; Telefono: 019 510806; Fax: 019 510054; Orario: tutte le mattine 8,30 12,30; martedì e giovedì pomeriggio 15,00 – 17,00. Regione Liguria – Piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova – numero verde gratuito Urp 800 445 445 – fax +39 010 5488742.

Cairo M.tte. Il Cpi Valbormida Carcare, per conto di un’azienda, è alla ricerca di 2 operatori socio-sanitari nella zona di Cairo Montenotte. È richiesto il possesso del diploma di specializzazione e non è necessaria esperienza pregressa nel ruolo. Lavoro a tempo determinato (full-time) secondo il CCNL Cooperative socio-sanitarie. della durata di 2 mesi. Contratto prorogabile. Operatore socio-sanitario per struttura anziani. Annuncio 23238.

Cairo M.tte. Si ricerca 1 Impiegato contabile, stage / tirocinio, nella zona di Cairo Montenotte. È richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore che permette l’accesso all’università e non è necessaria esperienza pregressa nel ruolo. Si richiedono puntualità, motivazione, serietà e molta voglia di imparare. Conoscenza Pacchetto Office. Gradita la conoscenza della lingua francese (parlato: livello intermedio, letto: livello intermedio, scritto: livello intermedio). Annuncio 23227.

Cairo M.tte. Si ricercano 2 apprendisti operai nella zona di Cairo Montenotte. È richiesto il possesso di diploma di specializzazione e non è necessaria esperienza pregressa nel ruolo. Si richiedono buone capacità organizzative e puntualità, flessibilità, motivazione. Si offre in apprendistato addetto alle lavorazioni del vetro piano. Annuncio 23224.

Cairo M.tte. Il Cpi Valbormida Carcare, per conto di un’azienda, è alla ricerca di 1 infermiere professionale per struttura anziani nella zona di Cairo Montenotte. È richiesto il possesso di laurea – vecchio o nuovo ordinamento (laurea di primo livello – nuovo ordinamento (corsi di 3 anni)) e non è necessaria esperienza pregressa nel ruolo. Si offre lavoro a tempo determinato (full-time) secondo il CCNL Cooperative socio-sanitarie. della durata di 2 mes. Contratto prorogabile. Annuncio 23221

Cairo M.tte. Archimede spa, agenzia per il lavoro, ricerca, per importante azienda operante nel settore della carpenteria leggera, 1 saldatore nella zona di Cairo Montenotte. Non è richiesto alcun titolo di studio ed è necessario avere un’esperienza pregressa nel ruolo. Lavoro a tempo determinato. L’azienda realizza componenti di carpenteria e tubazioni di medie e grandi dimensioni in acciaio inox, acciaio al carbonio, alluminio e sue leghe. La risorsa verrà inserita all’interno dell’officina e si occuperà delle attività di saldatura. Requisiti richiesti: possesso di patentino da saldatore; conoscenza delle principali tecniche di saldatura (tig, mig, mag, filo continuo, a resistenza); pregressa esperienza in officine meccaniche nella carpenteria leggera/pesante; capacità di lettura del disegno tecnico; disponibilità immediata; domicilio in zona o zone limitrofe. Orario: fulltime. Inquadramento e retribuzione saranno valutate in base all’effettiva esperienza del candidato. Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione finalizzato ad assunzione stabile in azienda. Per candidarsi alla posizione sottoscrivere l’offerta corrispondente sul sito aziendale dopo aver completato l’iscrizione al link https://www.archimedespa.it/index.php/candidato/offerte-di-lavoro o inviare una mail all’indirizzo genova@archimedespa.it autorizzando al trattamento dei dati. I candidati sono invitati a prendere visione dell’informativa sulla privacy sul sito www.archimedespa.it L’offerta di lavoro si intende rivolta ad entrambi i sessi ai sensi della L. 903/77. Annuncio 23148.

Cairo M.tte. Umana Spa, per importante azienda di consulenza e soluzioni informatiche, ricerca 1 sistemista nella zona di Cairo Montenotte. È necessario avere un’esperienza pregressa nel ruolo. Lavoro a tempo determinato. Sistemista Junior con diploma in ambito informatico o elettrotecnico. La risorsa si occuperà di instalazzione e manutenzione sistemi di rete presso il cliente e da remoto. Richiesta patente B. Annuncio 23071.

Millesimo. Il Cpi Valbormida Carcare, per conto di un’azienda, è alla ricerca di 2 fisioterapisti nella zona di Millesimo. È richiesta la laurea – vecchio o nuovo ordinamento – e non è necessaria esperienza pregressa nel ruolo. La risorsa inoltre è dotata di mezzo proprio ed è in possesso di Patente B. Lavoro a tempo determinato (part-time) secondo il CCNL Cooperative socio-sanitarie. Durata 4 mesi, contratto prorogabile. Preferibilmente automunito. Fisioterapista per RSA e centro diurno disabili. Annuncio 23017

