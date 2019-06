Sei laboratori per verificare le attitudini di 40 alunni della Media “Pertini”

Ovada. Proseguendo le attività di orientamento, il Pon Orient@mente ha proposto ai ragazzi delle classi seconde la partecipazione ai laboratori per la verifica delle proprie attitudini.

Attraverso il progetto “Orto dei talenti”, realizzato da Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri, e condiviso dagli Istituti “Barletti” e “Santa Caterina”-Madri Pie, sono stati realizzati sei laboratori, dedicati a esplorare ciascuno un’area professionale.

Oltre 40 alunni della classe seconda della Media “Pertini” hanno partecipato da aprile a giugno nei pomeriggi extra scolastici, al secondo modulo del progetto Orient@mente, per potenziare la continuità del percorso orientativo e l’integrazione con gli interventi di Obiettivo Orientamento Piemonte.

Ai ragazzi infatti è richiesto sempre più di saper comporre delle competenze multiple, alimentate dalle proprie passioni, dagli interessi e dalle capacità. Pertanto si è partiti dalle materie scolastiche, per aiutare gli alunni a scoprire quale importanza e complessità esse rivestano nel mondo delle professioni e dei mestieri. Rispondendo alle più semplici domande, i ragazzi hanno potuto apprezzare ad esempio come l’inglese apra percorsi di studio non solo nel tradizionale Liceo ma anche nella preparazione a professioni nei servizi di import-export e nel turismo.

Le attività svolte sono state poi illustrate ai genitori durante l’incontro svoltosi alla “Pertini”.

La formatrice Elena ha risposto alle domande e alle richieste dei genitori intervenuti, spiegando le attività svolte dagli alunni e gli obiettivi posti.

Al termine, i genitori si sono detti soddisfatti per lo svolgimento di un’attività che, nata da pochi anni, si sta sviluppando coinvolgendo un sempre crescente numero di ragazzi.