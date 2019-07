Un inizio del mese di luglio pieno di soddisfazioni per le ragazze della scuola ASD Atmosfera Danza

Cairo M.tte. Un inizio del mese di luglio pieno di soddisfazioni per le ragazze della scuola di danza ASD Atmosfera Danza di Lorella Brondo. “Abbiamo partecipato dal 3 al 7 luglio alla Coppa Italia metodo pass – ci dice Lorella Brondo – con altri 2500 ragazzi provenienti da tutta Italia delle varie categorie: ci siamo classificati nei primi 12 e quindi parteciperemo alla coppa Europa ad aprile 2020. Le nostre ragazze e i nostri ragazzi hanno vinto anche varie medaglie tra le quali una medaglia di Bronzo categoria Duo con Srey Maffei e Giulia Vacca, una medaglia d’argento categoria performer danza donne classe B 16/18 con Giulia Vacca, una prestigiosa medaglia d’oro Categoria performer Danza uomini classe C con Srey Maffei e nella categoria performer completo classe B medaglia d’oro più coppa Italia 6/11 anni per Alice Ghione. Si sono qualificati per la coppa Europa, dove rappresenteranno la Liguria, le nostre Alice Ghione, Lorenza Kamberaj, Giulia Ragno, Giulia Vacca, Giulia Benearrivato e Srey Maffei”.

Altri risultati sono arrivati da Olbia dove la scuola ASD Atmosfera Danza ha partecipato a Stage e Concorso ottenendo importanti giudizi.

Al concorso Vetrina Coreografica sono state premiate con la medaglia d’oro Livia e Lorenza Kamberaj categoria Junior passi a due con Le perle danza classica e nella categoria Children passi a due medaglia d’oro per Matteo Cora e Alice Ghione con Faded danza moderna, Sofia Zei premiata come miglior stagista dal maestro Afshin Varjavandi.

Gli allievi di ASD Atmosfera Danza hanno potuto studiare con grandi nomi della danza tra i quali Vladimir Derevianko, grande Etoile di danza classica di tutti i teatri del mondo, il grande Michele Merola maestro e coreografo di danza contemporanea e con il grande Afshin Varjavandi con il MUG, ricevendo tanti complimenti per il lavoro e la preparazione degli allievi; dice la maestra: “queste sono bellissime soddisfazioni, vuol dire che il mio lavoro dà i suoi frutti è che sto percorrendo la strada giusta”.